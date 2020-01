Gusttavo Lima arrecada 50 toneladas de alimentos em jogo

O cantor Gusttavo Lima teve uma noite de artilheiro, ao mostrar, na noite de quarta-feira (08), que manda tão bem no gramado quanto nos palcos. Ele organizou um jogo de futebol beneficente na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, e conseguiu um saldo impressionante de gols e de alimentos doados.

A ação de Gusttavo e do projeto Amigos Contra a Fome arrecadou 50 toneladas de comida para doação. “Caixaaaaaa… Obrigado a todos de Patos de Minas e região, arrecadamos mais de 50 toneladas de alimento que irá matar a fome de muita gente”, comentou o artista em post no Instagram.

Ele ainda agradeceu aos amigos que o ajudaram. “Obrigado a todos os meus amigos que estiveram ao meu lado participando, jogando e fazendo o bem”, afirmou.

Com a camisa do time, Gusttavo Lima ainda marcou presença em campo. O cantor abriu o placar e fez 5 gols, comemorando junto da torcida. Lá estavam fãs, apoiadores e também a esposa, Andressa Suita, e o seu pai, Alcino Lima. No vídeo postado pelo artista, ele mostra todos os gols feitos durante a partida.

A equipe do sertanejo entrou em campo vestido de azul e contou com diversos nomes importantes como Marcelinho Carioca, Amaral, Michel, Pedrinho Anão e outros. Já do outro lado, vestidos de verde, a equipe tinha em campo Marrone, Cocielo, Jukanalha, Neymar pai e outros.

As arrecadações serão destinadas a mais de 20 instituições filantrópicas de Patos de Minas, Lagoa Formosa e Presidente Olegário, terra natal de Gusttavo Lima.

Via, Metrópoles.