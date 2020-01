Obras de duplicação da BR-376 são retomadas após interrupção para festas de final de ano

Após pequena pausa por conta das festas de Fim de Ano, a CCR RodoNorte retoma as diversas obras realizadas ao longo das rodovias cuidadas pela concessionária no Paraná. A principal delas é a maior obra rodoviária em andamento no Estado, a duplicação da BR 376 entre Ponta Grossa e Apucarana: com as liberações de tráfego realizadas no 2º semestre de 2019, a Rodovia do Café passou a contar com mais de 100 km duplicados.

Neste início de 2020, as equipes da CCR RodoNorte atuam em cinco frentes de trabalho ao longo da duplicação: duas delas em Mauá da Serrá (entre os kms 296 e 269), outras duas em Marilândia do Sul (entre os kms 269 e 260), além da frente no Contorno Sul de Apucarana (entre os kms 232 e 246). Juntamente com a duplicação da Rodovia do Café, a concessionária também retoma as diversas frentes de conservação e troca do asfalto nas BR 376 e 277, além da PR 151.

Nos trechos que são de pista simples, algumas intervenções necessitam que haja o fechamento de uma das faixas da rodovia, deixando o fluxo no ponto em obras no sistema pare-siga. “Além da obra em si, da construção das novas pistas, há uma grande circulação de máquinas e colaboradores nestes locais. Por isso, é importante que o motorista respeite a sinalização e redobre sua atenção nos pontos que recebem este tipo de trabalho”, ressalta Denysson de Oliveira, coordenador de engenharia da CCR RodoNorte.

Outra orientação ao motorista é de que, se possível, programe sua viagem e consulte as condições de tráfego das rodovias que irá circular. Na CCR RodoNorte, os usuários têm à disposição o site www.rodonorte.com.br e também o telefone 0800 42 1500.

Detonação de Rochas nesta sexta

Um dos trabalhos vinculados com a duplicação da BR-376 é a detonação de rochas, fundamental para o progresso das intervenções em diversas frentes de trabalho. Nesta sexta-feira (10), mais um procedimento destas explosões será realizado no km 241 da Rodovia do Café, região do Contorno Sul de Apucarana. Para o procedimento ser realizado com total segurança, o trânsito neste ponto da BR 376 será interditado nos dois sentidos a partir às 11h50.

Com isso, a detonação será feita a meio-dia e a pista deve ser liberada totalmente por volta das 13 horas. O período de interdição leva em conta o tempo necessário para a preparação, detonação e limpeza da pista; desta forma, o procedimento realizado pela CCR RodoNorte propicia segurança para colaboradores da obra, moradores da região e também os motoristas que circulam pela rodovia.