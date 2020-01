Paraná anuncia a contratação do meia Dudu, ex-Vasco

Com as indefinições internas sendo aos poucos definidas, o Paraná começa a trazer reforços para a temporada de 2020. Nesta quinta-feira (9), o clube anunciou a contratação do meia armador Dudu, de 21 anos, formado pelo Vasco da Gama. O atleta disputou apenas 3 partidas oficiais pelo clube carioca, ainda pelo campeonato estadual. Dudu chega por empréstimo até dezembro deste ano.

O jogador afirma que está animado com sua primeira oportunidade fora do Rio de Janeiro. Ele está no Vasco desde os 11 anos. “Quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes, pela grandeza do Paraná. O clube nos oferece uma ótima estrutura de treinos e temos tudo para crescer, juntos”, afirmou ao site oficial do Tricolor.

Dudu foi anunciado um dia após o atacante Gustavo Mosquito, que chega ao Paraná Clube emprestado pelo Corinthians por uma temporada. Esse deverá ser o modelo de negociações que o tricolor deve adotar no Campeonato Paranaense, priorizando atletas que venham sem custos e com seus salários pagos parcialmente ou em sua totalidade pelo time detentor de seus direitos federativos.

(Banda B)