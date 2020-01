Motorista de caminhão-tanque morre ao cair em ribanceira em Guaratuba

Em Guaratuba, na BR-376, km 666, ocorreu um acidente com saída de pista de veículo transportando produto perigoso, com 1 vítima morta, envolvendo 1 caminhão tanque, com vazamento de ácido fosfórico alimentício.

Segundo a PRF, por volta das 16h38, no km 666 da BR-376, em Guaratuba, ocorreu um acidente do tipo colisão com objeto estático com vítima (1 morta). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que o veículo trafegava no sentido Garuva/SC quando deslocou para a direita da pista, colidiu com mureta, após 24 metros de arrasto transpôs a mureta, saiu da pista e tombou, caindo em uma ribanceira e parando após colidir com árvores.

Um caminhão em pane mecânica estava parado na faixa mais à direita e era atendido por uma equipe da concessionária. Durante esse atendimento, sinalizado com uso de cones, o trânsito fluía pelas outras duas faixas. Provavelmente houve uma lentidão e o motorista do caminhão não conseguiu parar, bateu na mureta e caiu na ribanceira. Havia garoa no momento do acidente.

O caminhão ainda não foi retirado do local. Técnicos de uma empresa especializada estão avaliando a situação. Provavelmente a remoção será concluída à tarde.

Único ocupante, o motorista de 37 anos morreu no local do acidente. Ele morava em Sumaré (SP). O corpo foi encaminhado ao IML de Curitiba.

Além da PRF e da concessionária Litoral Sul, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil também estiveram no local do acidente. O caminhão-tanque transportava uma carga de 13,6 toneladas.

Bem Paraná