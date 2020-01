Paraná ganha nova ferramenta para atração de investimentos

O Paraná passa a contar com mais uma ferramenta para atrair novos investimentos privados. Logo nos primeiros dias de 2020 entrou no ar o site Parceiro Invest Paraná,que busca promover o desenvolvimento por meio da união do Estado com os municípios.

Idealizado pela Invest Paraná, agência estadual responsável pela prospecção de novos negócios e atração de empresas, o portal quer reunir o maior número possível de informações sobre as 399 cidades paranaenses. A intenção, de acordo com o órgão, é servir como um grande banco de dados para a consulta de companhias interessadas em se instalar no Estado.

No Parceiro Invest Paraná as prefeituras podem cadastrar, entre outros itens, áreas disponíveis para a instalação de complexos industriais; políticas públicas de incentivo fiscal; leis municipais para atração de investimento; além de alíquotas de impostos como IPTU, ISS e ITBI. Espécie de cartão de apresentação da cidade para o empresariado.

“Conseguiremos entender as regiões e as suas habilidades, além de identificar as falhas que inviabilizam eventuais investimentos”, afirmou Eduardo Bekin, diretor-presidente da Invest Paraná.

Consultor em desenvolvimento econômico da agência, Bruno Banzato explicou que o site tem por característica aproximar os investidores dos municípios, facilitando a troca de informações. A Invest Paraná ficará encarregada de validar as informações postadas. “Por isso o município que se cadastrar antes, com o maior número de informações possível, sai na frente na busca por investimento”, disse.

PMAI – O portal se soma a outras iniciativas da agência para reforçar a divulgação das características dos municípios paranaenses. A Invest Paraná também é responsável pelos Programas Municipais Para Atração de Investimentos (PMAIs), em que as cidades são orientadas a fortalecer suas vocações e ampliar as potencialidades.

O intuito desses documentos que são entregues para as prefeituras e a sociedade civil organizada é de melhorar o ambiente de negócios e alçar o município à condição de protagonista na captura de investimentos, fomentando planejamentos econômicos mais bem estruturados. “Tentamos entender o que a empresa precisa, o que os investidores estão procurando e, assim, moldamos esses investimentos específicos para cada setor”, ressaltou Bekin.

INVESTIMENTOS – O Paraná fechou 2019 com R$ 23 bilhões anunciados em investimentos privados, mais da metade dos R$ 40 bilhões estipulados pelo Executivo para os quatro anos de mandato do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Segundo o balanço da Invest Paraná, 350 novas empresas contataram a agência no ano passado, com mais de mil pessoas atendidas. Também foram realizadas seis missões internacionais (China, Estados Unidos (Nova York), Estados Unidos (Vale do Silício), Canadá, Portugal e República Tcheca) de apresentação do Estado e organizados sete eventos diretos em Curitiba e Brasília.

Essas ações contribuíram para a criação de novos postos de trabalho. O Estado abriu até novembro do ano passado mais de 74 mil vagas de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), vinculado ao Ministério da Economia.