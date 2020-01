Confira o horóscopo do dia

Quem nasceu hoje

A facilidade em trabalhar em equipe o fará um líder querido por todos. É persistente e, não desiste diante do primeiro obstáculo. Os projetos ligados ao público são os mais favorecidos para esse nativo. É franco, persistente e vigoroso.



Alerta



Os cancerianos acordam no a alerta e os astros pedem cautela no trabalho. Adie todo tipo de inovação, mudança ou assinatura de documentos importantes. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento.



Áries – Começo de ano positivo, com oportunidade de ganhar mais, acertar o trabalho e conquistar seu lugar ao Sol. Poderá conquistar cargo de confiança. Boa convivência com seu amor. C. 341 M. 7423



Touro – Terá um dia de muita sintonia com a família e no trabalho. Excelente para viagens, compras, visitas e encontro de amigos. Grande realização na vida a dois. Saúde perfeita. C. 229 M. 0751



Gêmeos – A fase é bem equilibrada e você pode pensar grande tanto no trabalho como resolver problemas pendentes em seu lar. Os seus vínculos afetivos estarão muito fortes. C. 905 M. 3176



Câncer – Dia de alerta, mantenha o bom senso e não saia da rotina. Adie viagens, compras, visitas, reformas em seus negócios ou no lar. Clima de tensão com a pessoa amada. A Lua não o protege. C. 796 M. 4268



Leão – Solte a imaginação e realize todas as mudanças que quiser no trabalho ou negócios. As possibilidades de receber apoio nos projetos são totais. Cuide da alimentação, evite as gorduras. C. 854 M. 1532



Virgem – Chances de melhorar seu trabalho. Será fácil organizar suas finanças. Ótimo para compras, viagens e encontros profissionais. Novas aberturas para mudar alguns negócios. C. 678 M. 5307



Libra – Terá que resolver rápido os problemas domésticos e colaborar com a família. Tudo que conseguir será com garra. A impaciência pode afetar seu relacionamento afetivo. Cuide da saúde. C. 435 M. 9883



Escorpião – Marte, esta transitando na sua 2ª casa e a indicação de mudanças radicais no trabalho. Chances de sucesso são totais. Excelente para viagens e iniciar negócios. Nada de novo no amor. C. 390 M. 5460



Sagitário – Marte, no seu signo fortalece seus anseios na busca profissional. Astral de segurança nas finanças. Boa convivência com a pessoa amada. Ótimo para viagens curtas. C. 587 M. 6948



Capricórnio – Você tem o Sol e Mercúrio o planeta da comunicação no seu signo. Positivo para tentar em jogos. No amor, é hora de sedução. A família estará um tanto nervosa. Saúde excelente. C. 164 M. 2015



Aquário – Fase difícil, o Sol esta na sua 12ª casa astral, mas Vênus no seu signo suaviza os problemas. Fuja de discussões no setor de trabalho. Evite gastos fora do orçamento. C. 022 M. 8799



Peixes – Vá devagar com qualquer tipo de mudança no setor financeiro. Vênus passa a transitar no seu signo a partir do dia 14, então fique dentro da rotina. Cuide da vida afetiva. C. 713 M. 1604