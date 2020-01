Lázaro Ramos é convidado para viver Jesus em desfile da Mangueira

O ator Lázaro Ramos foi convidado pela escola de samba Mangueira para participar do desfile no Carnaval deste ano, que terá como samba-enredo "A Verdade Vos Fará Livre".

Na Sapucaí, Lázaro, caso aceite o convite, se juntará a outras pessoas que darão vida à várias versões de Jesus, como o ator Humberto Carrão. "Teremos várias faces de Jesus", afirmou Rubem Machado, assessor de imprensa da escola.

Ele confirmou o convite feito ao marido de Taís Araújo e contou que Lázaro foi até o barracão da escola na terça-feira (07), para conversar sobre o enredo - a participação do ator aconteceria para representar a volta do filho de Deus à Terra, junto com os demais representantes da figura do Cristo.

Procurada pela Quem, a assessoria de Lázaro também confirmou o convite, que ainda não foi aceito por Lázaro, por questões de agenda do ator, que pode ser revistas, garantindo a presença dele na Sapucaí, em fevereiro.

Via, Quem.