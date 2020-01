Jovem atacante do Coritiba é emprestado para o Londrina

O Coritiba emprestou o jovem atacante Igor Paixão, de 19 anos, para o Londrina até o final da temporada. Ele se junta ao meia Júlio Rusch, que também é considerado uma promessa das categorias de base e foi emprestado para o Tubarão na disputa da Copa do Brasil, do Campeonato Paranaense e da Série C do Brasileirão.

Com contrato até setembro de 2021, Igor Paixão disputou 11 partidas na equipe principal do Coritiba no ano passado, mas apenas uma como titular. Ele estava na equipe que participou da edição de 2019 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Além de Igor Paixão e Júlio Rusch, o Alviverde emprestou outros jogadores para enxugar o elenco: goleiros Arthur (Castanhal-PA) e Rafael Martins (Brasil de Pelotas), lateral-direito Sávio (Operário), zagueiros Romércio (Guarani), e Thalisson Kelven (CRB) e atacante Pablo Thomaz (RB Brasil).

Diretoria do Coritiba planeja emprestar mais jogadores

O Coxa espera contar com 30 jogadores em seu elenco para o início do Campeonato Paranaense. Por isso, outros jogadores devem ser emprestados nos próximos dias: zagueiro Geovane, lateral-esquerdo Vinicius Araújo, meias Ruy, Henrique Vermudt e atacantes Iago Dias, Tallyson Lalau.

(Banda B)