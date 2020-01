Paraná oficializa a contratação do atacante Gustavo Mosquito

O Paraná Clube, aos poucos, vai confirmar os reforços para a temporada de 2020. O primeiro deles é o atacante Gustavo Mosquito, de 22 anos. Revelado pelo Coritiba e com passagens apagadas por Corinthians, Vila Nova e Oeste, o jogador chega ao Tricolor emprestado pelo Timão por uma temporada.

Gustavo Mosquito surgiu como uma das grandes promessas das categorias de base do Coritiba, mas em 2018, quando teria a primeira oportunidade de atuar no time principal, acabou não aceitando a renovação de contrato com o Coxa e ficou muito tempo sem entrar em campo. Foi, então, negociado com o Corinthians.

No ano passado, porém, o jogador até iniciou o ano no time principal do Corinthians, mas fez apenas cinco partidas. Sem espaço na equipe paulista, o atacante foi emprestado ao Vila Nova, mas não foi bem e, depois de sete partidas, foi negociado com o Oeste. Também na Série B, o jogador fez apenas três partidas pelo time paulista, mas não conseguiu ter uma sequência.

“Foi um período de aprendizado. Acredito que amadureci e chego ao Paraná pronto para ajudar nos desafios que o clube tem pela frente, no Paranaense, na Copa do Brasil e, principalmente, no Campeonato Brasileiro”, concluiu Mosquito.

(Banda B)