Príncipe Harry e Megan Markle vão se afastar da família real e morar nos EUA

O príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, anunciaram, nesta quarta-feira (08), em seu perfil no Instagram, que eles se dividirão entre Reino Unido e a América do Norte em 2020.

O anúncio vem depois de especulações da imprensa britânica de que o casal abdicaria de seus títulos reais e se mudaria definitivamente para o Canadá por estarem sendo deixados de lado pela família real.

No comunicado, Harry e Meghan afirmam que serão financeiramente independentes e não mais "membros seniores" da família. A decisão, garantiram, foi tomada após meses de reflexão. "Pretendemos dar um passo atrás como membros "seniores" da família real e trabalhar para nos tornar financeiramente independentes, enquanto continuamos a apoiar totalmente Sua Majestade a Rainha", afirmaram no comunicado.

Sobre dividirem-se entre os dois países, declararam:"Esse equilíbrio geográfico nos permitirá apreciar nosso filho com a tradição real em que ele nasceu, além de proporcionar à nossa família o espaço para se concentrar no próximo capítulo, incluindo o lançamento de nossa nova entidade beneficente"

O casal tinha acabado de voltar de uma temporada de descanso no Canadá quando surgiram boatos de que eles pudessem se mudar definitivamente para o país.

O jornal britânico 'The Sun' garante que amigos do casal apoiam a mudança. Tom Bradby, que rodou o documentário "Harry & Meghan: Uma Jornada Africana" disse que o príncipe e Meghan estavam "considerando opções". Ao programa Morning Britain desta quarta, ele afirmou: "Não é um grande segredo para os amigos que eles estejam considerando suas opções no futuro".

Via, O Globo.