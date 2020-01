Paciente internado morre após contrair doença desconhecida

Morreu na noite de terça-feira (7), na Santa Casa de Misericórdia, o paciente Paschoal Demartini Filho, de 55 anos, de Ubá, que estava internado em Juiz de Fora após contrair uma doença ainda desconhecida. A informação foi confirmada pelo hospital e a Secretaria de Estado de Saúde. O caso dele soma-se a de outros seis pacientes, todos internados em Belo Horizonte, após apresentarem sintomas semelhantes. Entre eles, alterações gastrointestinais, como náuseas, vômitos e/ou dores abdominais, associados a insuficiência renal aguda grave de evolução rápida (até 72 horas), seguida de uma ou mais alterações neurológicas. Exames laboratoriais estão sendo realizados na Fundação Ezequiel Dias (Funed), entretanto, ainda não há resultados conclusivos. O corpo de Paschoal foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Belo Horizonte.

As informações sobre o estado de saúde das vítimas estão sendo repassadas pela Secretaria de Estado de Saúde, que já desencadeou uma investigação conjunta entre os Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Minas e BH, além do Ministério da Saúde, com o objetivo de esclarecer diagnósticos e buscar novos casos. “Em 30 de dezembro de 2019, o Cievs Minas foi notificado da ocorrência de um caso de insuficiência renal aguda com alterações neurológicas de um paciente internado em hospital privado de Belo Horizonte. Em 31 de dezembro, foi notificado um segundo caso, com os mesmos sintomas, de um paciente internado em hospital de Juiz de Fora. Até 6 de janeiro de 2020, foram notificados sete casos suspeitos, com início de sintomas mais precoce datado de 19 de dezembro de 2019”, informou a pasta.

Conforme a família, Paschoal passou a virada do ano em Belo Horizonte, onde desencadeou os demais casos da doença misteriosa. Além dele, o genro também apresenta sintomas semelhantes e está internado na capital do estado. A Santa Casa informou que o paciente deu entrada no hospital no dia 31 de dezembro. O óbito foi confirmado às 19h45 de terça, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Confira a nota da Secretaria de Estado de Saúde:

“A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais comunica, com pesar, que um dos pacientes cujos casos estão sendo investigados pelos CIEVS foi a óbito, ontem, 07/01, em Juiz de Fora, onde estava internado. As investigações seguem seu curso, realizadas pela força tarefa composta por técnicos da SES, da Secretaria Municipal de Saúde de BH e do Ministério da Saúde.”

(Tribuna de Minas)