Incêndio na Austrália destruiu um terço da Ilha Kangaroo, mostra Nasa

Cerca de um terço da Ilha Kangaroo, na Austrália, foi devastada pelos incêndios que consomem grande parte do território do país. A agência espacial norte-americana Nasa divulgou imagens que mostram as consequências dos incêndios na ilha, que servia de abrigo a várias espécies selvagens.

A Nasa estima que cerca de 155 mil hectares da ilha tenham sido consumidos pelas chamas.

A Ilha Kangaroo, situada na costa sul da Austrália, é famosa por sua natureza exuberante e pelas reservas naturais protegidas, que servem de abrigo a vários animais selvagens como leões-marinhos, coalas e várias espécies de aves.

Bushfires have been ravaging Australia's Kangaroo Island, which is home to native wildlife such as sea lions, koalas and endangered bird species. Our @NASAEarth satellites are monitoring the extent of the damage and the areas continuing to burn. https://t.co/WqdjzEgF6c pic.twitter.com/StI7CQEPum

— NASA (@NASA) January 7, 2020

As imagens divulgadas pela NASA mostram que a região mais afetada da ilha foi o oeste, onde se encontra o Parque Nacional de Flinders Chase, que abriga uma das espécies mais famosas da Austrália, o ornitorrinco.

Os incêndios chegaram à ilha no final do mês passado e já causaram a morte de duas pessoas, destruíram 56 casas e danificaram centenas de edifícios, informou o governo da Austrália do Sul, citado pela CNN.

Os ecologistas estimam que cerca de 25 mil coalas morreram nos incêndios. O número representa metade da população de marsupiais que habita a ilha.

A ilha era considerada um refúgio seguro para os coalas, uma vez que estava isenta de clamídia, uma doença muito comum entre os coalas, e que pode causar cegueira, infertilidade e até mesmo a morte destes animais.

Os incêndios na Austrália já destruíram cerca de 7,3 milhões de hectares e mataram cerca de 500 bilhões de animais em Nova Gales do Sul, informou a Universidade de Sydney, citada pela CNN.

Suspeitos de envolvimento

A CNN afirma que a polícia australiana acusou pelo menos 24 pessoas de iniciar propositadamente os incêndios no Estado de Nova Gales do Sul.

Além dos 24 acusados, a polícia de Nova Gales do Sul tomou medidas legais contra 183 pessoas.