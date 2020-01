Polícia encontra 103 cães em uma residência

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma ação de prevenção a maus-tratos a animais na terça-feira (7), em Guaratuba, no Litoral do Estado. Policiais civis, médicos veterinários e técnicos da vigilância sanitária fiscalizaram duas residências, no bairro Mirim, para verificar a condição de guarda, saúde e higiene dos animais abrigados nos locais.

Somente em uma das residências foram encontrados 103 cães, dentre as raças Poodle e Pinscher, bem como cães sem raça definida. Na outra, foram localizados 11 gatos sem raça definida.

Os tutores dos bichos estavam tentando assegurar a integridade dos animais, porém devido a quantidade de bichos abrigados nos locais era incompatível com a capacidade e não permitia a garantia de bem-estar e cuidados adequado.

Diante do fato, foi realizado um termo de ajuste de conduta para que os tutores, em prazo estipulado, possam se adequar à lei. Caso os tutores não cumpram com o acordo, responderão por maus-tratos e os animais serão resgatados.

O delegado Leandro Stabile ressaltou a importância de realizar ações de prevenção deste tipo. “Também é função da PCPR verificar situações como esta. Além disso, orientamos os responsáveis pelos animais para que não acabem cometendo o crime de maus-tratos. Também realizamos parcerias com outros órgãos, a fim de idealizar medidas para sanar eventuais problemas”, comentou.

A fiscalização contou com o apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Centro de Referência em Assistência Social e voluntários da ONG SOS Vira Lata de Guaratuba.

Ações como está irão continuar durante toda a Operação Verão Maior, a fim assegurar o bem estar destes animais.