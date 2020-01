Caminhão guincho tomba e derruba barco; veja o vídeo

O vídeo de um acidente com um guincho em Pimenteiras do Oeste (RO) está circulando pelas redes sociais. Nas imagens aparece um caminhão guincho tentando colocar um barco dentro do Rio Guaporé, mas tomba para trás. Como consequência, o barco acaba despencando no rio.

Com a queda, o barco rebocador ficou destruído. Já o caminhão teve a parte traseira danificada. O condutor do caminhão pulou do veículo e após o acidente foi encaminhado a uma unidade hospitalar de Pimenteiras, ficou em observação e já recebeu alta. A polícia revelou também que o dono do barco rebocador, que estava perto do local, chegou a passar mal e foi levado ao hospital da cidade.

(Com informações do G1)