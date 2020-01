UEL abre inscrições para curso pré-vestibular nesta quarta

O Curso Especial Pré-Vestibular da UEL abre nesta quarta-feira (08) as inscrições para o processo seletivo 2020. Os interessados podem fazer a inscrição em duas modalidades: pelo Número de Identificação Social (NIS) ou por Análise Socioeconômica, diretamente na página do Serviço de Bem-Estar à Comunidade (Sebec). O curso é gratuito.

São ofertadas 450 vagas, 200 para o período vespertino e 250 para o noturno. As aulas têm início em 20 de março, no prédio do PDE, no Campus Universitário.

Conforme Edital Conjunto http://SEBEC/PROEX Nº 002/2019, as inscrições pelo NIS/CadÚnico devem ser feitas até 14 de janeiro. O período de 15 a 28 do mesmo mês foi estabelecido para a modalidade de inscrições por Análise Socioeconômica, realizada pela Divisão de Serviço Social do Sebec, a partir das informações fornecidas pelo candidato e documentos comprobatório.

Os aprovados nesta etapa fazem uma prova de Conhecimentos Gerais, com caráter classificatório, que será aplicada em 1º de março, no Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa), às 14 horas. Os candidatos classificados no processo seletivo que ficarem em lista de espera poderão ser convocados, caso ocorram desistências. Acesse o edital completo.

VESTIBULAR 2019 - Em 2019, 258 estudantes do Curso Especial Pré-Vestibular da UEL foram aprovados para a segunda fase do Vestibular UEL 2020, cujo resultado será divulgado na próxima segunda-feira (13) no site da Coordenadoria de Processos Seletivos.

O edital dos candidatos classificados será divulgado em 10 de março. A matrícula no processo de seleção será na secretaria do CEPV, localizada no Campus Universitário, no período de 16 a 18 de março, das 13h às 21h.

CURSO - Com quase 25 anos de existência, o Curso Pré-Vestibular da UEL, criado em 1996, oferece preparação de qualidade e sem custos para os alunos. As aulas são ministradas por instrutores, alunos de cursos de graduação da universidade. Eles são selecionados por meio de prova de conteúdos específicos, de acordo com a matéria, prova didática e entrevista.