Eduardo Costa é intimado a depor após ameaças à ex-noiva

Policiais civis foram até a casa do cantor Eduardo Costa, em Belo Horizonte (MG), na manhã desta quarta-feira (08), para intimar o sertanejo a prestar depoimento.

Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, a intimação é por conta das acusações sofridas pela ex-noiva, Victória Villarim, e também pelo novo namorado dela, o cantor Clayton Lemos.

Nessa terça-feira (07), Eduardo Costa revelou a verdade sobre a polêmica que envolve mensagens do irmão, com ameaças de morte à ex do cantor.

Ele confirmou que o irmão realmente enviou áudios ameaçadores à ex-noiva dele. Ontem mesmo, a estudante de arquitetura denunciou o envio das mensagens. “Eu não sabia que meu irmão tinha mandado um áudio. Eu descobri que ele mandou, sim. Não foi nem ele que me falou porque eu não consegui falar com ele, mas fiquei sabendo que ele mandou sim”, contou.



Ameaças em áudios

Victória Villarim e Eduardo Costa terminaram o noivado em maio do ano passado. Embora as notícias fossem de um término saudável, inclusive com o ex-casal tendo “sentimentos fortes” um pelo outro, parece que o término não foi tão fácil assim.

Segundo o jornalista Leo Dias, a estudante de arquitetura revelou, por meio de uma carta, que recebeu ameaças de morte assim que assumiu um relacionamento com Clayton Lemos, que era amigo íntimo e afilhado musical de Eduardo Costa. As coações foram feitas em áudios pelo Whatsapp, falando que mataria todos que estavam ao redor dela.

Ela chegou a revelar que o irmão do cantor também compartilhou fotos intimidadoras, como posts em Stories no Instagram segurando uma arma e com a frase “Se queres paz, prepara-te para a guerra”.

Em resposta, à época, Eduardo Costa disse que o irmão nunca ameaçou ninguém e que Weliton teve o celular clonado.

