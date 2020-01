UTFPR Apucarana e outros 12 campus ofertam 4.542 vagas de graduação

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) oferta na edição 2020.1 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 4.542 vagas em 111 cursos de graduação em 13 campus: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter realizado a edição 2019 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As inscrições ficam abertas de 21 a 24 de janeiro, exclusivamente no site do Sisu. O resultado será divulgado no dia 28 e os classificados devem efetuar a matrícula diretamente no campus onde o curso é ofertado.

O processo de seleção da UTFPR adota a Lei das Cotas, que reserva 50% das vagas para as categorias relacionadas à renda familiar, ao curso integral do ensino médio em escolas públicas, à deficiência e à autodeclaração como pretos, pardos ou indígenas. As notas de classificação vão ser definidas com base na relação de pesos a serem aplicados nas disciplinas do Enem, de acordo com o curso pretendido.

Para mais informações, acesse a página do Sisu na UTFPR.