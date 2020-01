Idosa marca primeiro encontro em motel e morre após relação sexual, no Paraná

Uma senhora de 64 anos morreu após manter relações sexuais com um homem de 44 anos, no bairro Planta Cruzeiro, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, na noite desta terça-feira (7).

Segundo o homem que estava com ela, eles se conheceram através de uma rede social, e resolveram se encontrar pela primeira vez, no motel. Após relações sexuais, ela teria passado mal.

O rapaz chamou o socorro, mas a idosa não resistiu e morreu. A Polícia Civil informou, que durante depoimento, o homem disse que ela teria ingerido apenas água. Após a relação sexual, ela foi tomar banho, quando saiu, começou a convulsionar.

Conforme a polícia, o homem permaneceu no local e prestou todo apoio possível. Apesar do depoimento, o caso será investigado pela Delegacia de Piraquara, que irá esperar o laudo do Instituto Médico Legal, IML, que informará a causa da morte.