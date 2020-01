Chiquinho Scarpa implanta chip de localização em namorada, diz jornal

Milionário e conhecido pelo seu jeito excêntrico, Chiquinho Scarpa mora em uma mansão avaliada em R$ 63 milhões. De acordo com o jornal Extra, a casa é tão grande que ele já se perdeu da namorada, Luana Risério. Agora, para evitar que isso aconteça novamente, ele passou a monitorar a garota com um microchip de GPS que foi implantada sob a pele dela.

O jornal ainda informa que, além do chip, que localiza Luana em qualquer lugar do mundo, o conde também tem outro acesso através de um aplicativo de localização ligado diretamente ao celular da namorada. O valor do chip, que foi criado por uma empresa americana, pode custar até R$ 30 mil.

Luana Risério, de 35 anos (33 a menos que o conde), mora com Chiquinho Scarpa há pouco mais de um ano, desde que se mudou de Goiânia para São Paulo.