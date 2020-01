Confira seu horóscopo para esta quarta-feira

Vivendo sempre cautelosamente, os capricornianos parecem ter uma consciência intuitiva de suas habilidades, que aplicam com inteligência na perseguição de seus objetivos. Quando estão desanimados, poucas coisas os distraem. Contudo, esses ataques de depressão são resultados de desafios que eles próprios se impõem e depois não realizam.

Quem nasce hoje

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

Alerta

Os nativos de Gêmeos continuam no alerta. Os astros indicam a rotina como o melhor caminho para os atuais projetos. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Amor com ciúmes. Adie viagens. Saúde com perda de energia.

Áries – Aproveite para relaxar e se preparar para novos trabalhos e negócios. Marte, seu planeta regente rompe barreiras e abre espaço para você ganhar mais. Oportunidades financeiras. Amor suave. C. 135 M. 5246

Touro – Sua relação no trabalho vai de vento em popa. Haverá boas condições para organizar seus negócios e novas frentes de trabalho. No amor, algumas desavenças devem ser vencidas. C. 441 M. 9072

Gêmeos – Você continua no alerta e não deve sair da rotina. Pare e pense em renovação após o dia 10. Adie compras, viagens, decisões domésticas e início de compromisso financeiro. Cuide da saúde. C. 528 M. 2961

Câncer – Movimente sua vida profissional, pode contar com apoio integral de sócios ou mesmo amigos que atuam na mesma área. Seu par amoroso precisa de mais compreensão e carinho. C. 224 M. 6731

Leão – Mostre seu lado prestativo no trabalho. Conquiste novos amigos. Seus esforços serão reconhecidos financeiramente. Sucesso no amor com muita paixão. Saúde excelente. C. 796 M. 3180

Virgem – O momento é propício para colocar em prática os seus novos planos domésticos. Ótimo para viagens, compras e para tentar em jogos e loteria. Mude o rumo do amor e assuma compromisso. C. 982 M. 5423

Libra – Resolva e assuma alguns dos problemas domésticos. Procure mais apoio e ouça os seus familiares. Nem todos pensam como você. Evite se aborrecer. No amor esta tudo bem. C. 676 M. 7710

Escorpião – Hora de encarar a rotina de trabalho. Aproveite o apoio que esta recebendo. As finanças voltam a crescer. Sua intuição dará o caminho para os acertos afetivos. C. 749 M. 8305

Sagitário – Você estará mais ativo e conseguirá com certeza resolver o setor de finanças e contas. Tudo caminha bem rápido em direção ao sucesso. Lar com amor. Fase de sorte. Cuide do visual. C. 809 M. 1694

Capricórnio – Tudo e todos estão a seu favor. Conseguirá acertar as pendências profissionais. Relaxe, Júpiter e Mercúrio, colaboram para que Plutão traga mais energias positivas. Use sua paciência. C. 153 M. 4639

Aquário – Dia tranquilo ao lado da família. Astral em alta. Vênus colabora para você se sentir feliz com o andamento do trabalho. Não fique em dúvidas em relação aos negócios. Equilíbrio no lar e amor. C. 367 M. 0858

Peixes – Fase neutra, Vênus traz alguns problemas na área financeira e afetiva. Tenha calma e espere que logo tudo se ajeitará. Ajude sua família sem esperar retribuição. Seja compreensivo com todos. C. 014 M. 9587