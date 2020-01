Férias no Museu Paranaense valoriza povos originários do Paraná

O Museu Paranaense (MUPA) preparou uma programação especial para o público infantil durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020. A partir de quinta-feira (9) e até 20 de fevereiro, todas as quintas-feiras, das 14h30 às 16h, o Departamento Educativo do museu realiza visitas mediadas às exposições relacionadas aos povos originários do Paraná além de atividades como contação de histórias, brincadeiras e curiosidades sobre palavras de origem indígena.

A programação é gratuita e destinada a crianças de 6 a 10 anos acompanhadas de um adulto. Inscrições no site www.museuparanaense.pr.gov.br.

ETNOLOGIA INDÍGENA – Desde o início de suas atividades no século XIX, o Museu Paranaense teve como objetivo formar, organizar e expor um acervo que expressasse as características do território e da população paranaense. Naturalmente, o interesse pelas populações indígenas, os primeiros habitantes do território, se refletiu no acervo e nas primeiras exposições da instituição, conforme registrado no guia do Museu Paranaense publicado em 1900.

Em relação à etnologia indígena, tem sido dada atenção especial ao estudo do acervo imagético da coleção Vladimir Kozák, pesquisador responsável pelo registro em filmes, fotografias e desenhos de diversos grupos indígenas brasileiros entre as décadas de 1940 e 1950. Desde 2017, esse recorte do acervo de Kozák ligado aos indígenas é patrimônio documental da humanidade e do Brasil pelo Programa Memória do Mundo da Unesco.

SERVIÇOProgramação de férias no Museu Paranaense | Povos OrigináriosDe 9 de janeiro a 20 de fevereiro de 2020Toda quinta-feira, das 14h30 às 16hFaixa etária: 6 a 10 anos (acompanhadas de um responsável)Inscrições gratuitas: www.museuparanaense.pr.gov.br

Museu ParanaenseRua Kellers, 289, São Francisco – CuritibaVisitação de terça a sexta-feira, das 9h às 17h30.Sábado, domingo e feriado, das 10h às 16h.www.museuparanaense.pr.gov.br | (41) 3304-3300