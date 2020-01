Governo investe R$ 3,3 milhões no Hospital Regional do Litoral

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, entregou nesta terça-feira (07) veículos, equipamentos e insumos que somam R$ 3,3 milhões ao Hospital Regional do Litoral (HRL), em Paranaguá.

O hospital recebeu uma ambulância de Unidade de Suporte Avançado, um veículo Logan, 30 camas elétricas, 40 poltronas para pacientes e acompanhantes, um tomógrafo, um aparelho de raio-x de última geração e materiais médico-hospitalares adicionais. Além de ampliar e aprimorar o atendimento a população da região, os equipamentos reforçam de forma significativa a assistência durante a temporada.

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, falou no evento sobre esse investimento na região. “Esse hospital é um elemento importante da estrutura de saúde do Paraná, que organiza todo o sistema do Litoral. Precisamos fortalecer os hospitais regionais para permitir que o paciente possa ser atendido próximo a sua casa, próximo a seus familiares, descentralizar a saúde para possibilitar melhores condições de atendimento”, disse.

O HRL realizou 2.780 atendimentos desde o início da operação Verão Maior, em 21 de dezembro. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, explica que o volume de a gravidade dos casos aumentam nessa época e para atender a demanda foram necessários investimentos e readequações estruturais na unidade, orientadas pelo projeto de regionalização.

“O HRL é uma referência no atendimento de traumas e afogamentos no Litoral do Estado. Estamos investindo, aperfeiçoando e reorganizando a estrutura com o objetivo de beneficiar ainda mais à população paranaense que necessita de cuidados nesta região, seguindo a determinação desta gestão de atender todas as regiões do Paraná”, afirmou.

ESTRUTURA – O HRL é um hospital geral de primeiro atendimento que abrange os municípios de Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba e Pontal do Paraná. A equipe médica conta com traumato-ortopedia, pediatria, neonatologia, cirurgia geral, cirurgia torácica, vascular, clínica médica, clínica geral, ginecologia e obstetrícia, anestesiologia, gastrologia, cardiologia, urologia, nefrologia, infectologia e radiologia.

Segundo o diretor da 1ª Regional de Saúde do Estado, José Carlos Silva de Abreu, o hospital tem cumprido sua função de ser um apoio na região litorânea. “Nestes primeiros dias da operação Verão Maior o hospital tem atendido com muita presteza as demandas. O litoral do Paraná possui uma população de cerca de 300 mil pessoas. Para atendê-las existem projetos e a direção está muito envolvida em ampliar a oferta de serviço, fazendo com que o HRL não seja efetivo só durante a temporada, mas durante todos os dias do ano”, comentou.

CIRURGIAS - A média de cirurgias no primeiro semestre de 2019 era de 297 por mês. Nos últimos seis meses, a nova administração do hospital ampliou este número para 350. “Tivemos o apoio do Governo para melhoria do serviço e estamos agora com estudos para que o hospital possa atender também alta complexidade. Nosso objetivo é chegar a 550 cirurgias/mês para diminuirmos as filas de espera e proporcionarmos à população um atendimento mais ágil e eficaz”, destacou.

De acordo com ele, há o comprometimento do Governo do Estado, da secretaria da Saúde e da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) para que a instituição seja um dos melhores hospitais do Paraná no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

PRESENÇAS – Também estiveram presentes no evento o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; o diretor-presidente da Funeas, Marcelo Machado; os deputados estaduais Galo e Alexandre Curi; o prefeito de Paranaguá, Marcelo Elias Roque; e a secretária de Saúde do município, Lígia Regina de Campos Cordeiro.