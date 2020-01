Modelo arrecada 700 mil dólares com a venda de nudes para combate a incêndios na Austrália

Kaylen Ward, de 20 anos, vive em Los Angeles e é uma modelo norte-americana que decidiu usar a sua maior arma, o corpo, para conseguir fundos por uma boa causa.



Através da venda das suas fotografias sem roupa, cada foto equivalente a 10 dólares, ou seja, 9 euros. Em apenas um dia, Kaylen recebeu mais de 20 mil mensagens com recibos de doações para a sua causa.

A modelo afirma ainda ter recebido milhares de chamadas de doações com valores muito acima do preço estabelecido. Com uma doação de cinco mil euros, Kaylen enviou dezenas de fotos e outros vídeos.

"Alguém me enviou cinco mil dólares, por isso estou a enviar 50 fotos e vídeos", disse Ward no Twitter.

Ward disse ao jornal britânico 'Daily Mail' que, apesar dos seus esforços, havia várias pessoas distribuindo as suas fotos gratuitamente. Muitas estavam ainda usando recibos falsos para conseguir as fotos da modelo. Porém, segundo Kaylen, também houve muitas pessoas que contribuíram para a causa.

Via, Correio da Manhã.