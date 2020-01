Operário quer vitória para encaminhar a classificação

A equipe sub-20 do Operário Ferroviário entra em campo nesta terça-feira (7) para mais um confronto pela fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo será contra Esporte Clube São Bernardo, time da casa, no Estádio Primeiro de Maio, às 19h15, no ABCD Paulista.

O Fantasma que participa da competição nacional pela primeira vez fez uma estreia de encher de orgulho os torcedores alvinegros. O empate por 0 a 0 contra o São Paulo, atual campeão da Copinha, foi televisionado mostrando a garra da equipe ao equilibrar as ações da partida e garantir um ponto.

Depois do empate com o tricolor paulista, o treinador do Fantasma, Joel Preisner, em entrevista, avaliou como positivo o desempenho da equipe alvinegra. “Tenho que parabenizar o elenco pela entrega e sabíamos que seria um jogo de xadrez. Fomos muito bem taticamente e eles se entregaram totalmente na partida", comenta Preisner.