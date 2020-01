Ex-marido mata mulher com tiro na cabeça 

Amanda Pereira Francisco de 21 anos foi morta pelo ex-marido com um tiro na cabeça no início da madrugada de terça-feira (7), no Conjunto Luiz Lorenzetti, em Paranavaí.

O crime aconteceu na casa da vítima, onde a jovem morava com a mãe que deixou o local logo após o homem chegar na residência para aguardar pela ex-mulher.Assim que Amanda chegou na casa, ela foi forçada a entrar no banheiro onde iniciou a discussão com o agressor. Armado com revólver calibre38, o homem de 25 anos efetuou o disparo de arma de fogo na cabeça da jovem que não resistiu e morreu na hora.

Na sequência o atirador tentou se matar com um tiro na cabeça, mas resistiu ao ferimento e foi socorrido pela equipe do Samu, sendo encaminhado para a Santa Casa de Paranavaí. O casal estava separado há mais de três meses e o fim do relacionamento pode ter motivado o crime.A arma de fogo foi apreendida e será periciada pela Polícia Civil. O autor do homicídio já possuí passagens pela polícia pelo crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo e havia deixado a prisão recentemente.Corpo de Amanda foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal de Paranavaí.

(Catve.com)