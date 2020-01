Avatar 2 ganha imagens conceituais com paisagens de Pandora

Avatar 2 ganhou quatro novas artes conceituais hoje, revelando paisagens do planeta fictício de Pandora, que iremos explorar na continuação do longa de 2009. A estreia da sequência está marcada para dezembro de 2021.

Todas as imagens trazem a presença proeminente das águas de Pandora, que terão um papel importante na trama, ainda mantida a sete chaves pelo estúdio. Os protagonistas Jake e Neytiri aparecem mirando o oceano em uma delas.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world. Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020

Em outra, vários membros da raça alienígena Na'Vi surgem montados em banshee's, voando sobre as águas em direção a uma ilha formada por árvores de raízes enormes.



Os Na'Vi também surgem montando outra criatura marinha em uma das artes, que ainda inclui uma gigantesca formação rochosa em formato de meio círculo. Por fim, a quarta imagem nos apresenta uma encantadora paisagem aquática iluminada durante a noite.



Com direção de James Cameron, Avatar 2 contará com novidades no elenco, como Kate Winslet (se reunindo ao diretor após Titanic), Edie Falco (Família Soprano) e Oona Chaplin (Game of Thrones).