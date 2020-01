Eclipse penumbral da lua acontece nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (10), acontece o primeiro eclipse lunar de 2020. Contudo, não será possível ver o fenômeno no Brasil, apenas na Ásia, África e Europa.

Os eclipses penumbrais ocorrem quando a Lua entra na região de penumbra, o que na prática resulta numa variação do brilho da Lua que dificilmente é notada. Se a Lua entra inteiramente na região de penumbra ocorre o raro eclipse penumbral total que pode gerar um gradiente de luminosidade visível, estando a Lua mais escura na região que se aproxima mais da umbra.

Encontro em Sagitário

Durante a madrugada do dia 18 de janeiro a Lua minguante ficará ao lado do planeta Marte. Com um par de binóculos será possível ver dois dos mais famosos objetos de Messier (objetos do céu profundo catalogados pelo astrônomo francês Charles Messier em seu Catalogue des Nébuleuses et des Amas d'Étoi) da região: as nebulosas Laguna (M8) (gigantesca nuvem interestelar na constelação de Sagitário) e Trífida (M20) (região composta de gás estelar e poeira).

“Nebulosa Laguna (M8) e Nebulosa Trifida (M20) nel Sagittario (by Fulvio Soldera)