Mecânico é baleado pelo ex-marido da namorada, no Paraná

Um mecânico foi baleado pelo ex-marido da mulher, na tarde desta terça-feira (7), em frente ao seu local de trabalho rua Luiz França, no bairro Cajuru, em Curitiba. A situação aconteceu depois de uma discussão que ele teve com o ex-marido da atual namorada. Na ocasião, o atirador sacou uma arma e disparou quatro vezes, mas apenas um tiro atingiu as costas da vítima.

O homem trabalha em um centro automotivo e estava no local quando o atirador chegou. Um morador da região, que preferiu não se identificar, confirmou à Banda B que trata-se de um crime com motivação passional. “Aconteceu na oficina a discussão. O homem perdeu a mulher para o outro e foi lá atirar nele”, disse.

A tentativa de homicídio aconteceu no comércio, como informou um colega da vítima. “Entrou um cidadão e acabou dando uns tiros no funcionário da loja”, relatou.

Testemunhas garantiram que o autor fugiu em uma bicicleta. Ele seria o ex-marido da namorada do mecânico e não aceita o fim do casamento.

Levado ao hospital, o mecânico estava consciente e, em um primeiro momento, está fora de perigo.