Confira seu horóscopo para esta terça-feira

O ambicioso e esforçado capricorniano, não é do tipo fatídico. Gosta das coisas bem planejadas e organizadas, mas a maioria tem um apurado senso de humor. Embora este aspecto da sua personalidade não seja imediatamente percebido, gostam de se divertir e divertir os outros, tanto quanto os signos mais extrovertidos do Zodíaco.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte magnetismo, o que fará se destacar no ambiente em que vive. Sabe exatamente o que quer, e nada será capaz de fazê-lo desistir de um objetivo. A família exercerá grande influência em sua vida. Ativo, brilhante e bondoso.

Alerta

Os geminianos acordam no alerta e deverão se cuidar. Sinal vermelho para gastos que possam comprometer seu orçamento. Adie mudanças no campo de trabalho. No amor, controle o excesso de ciúmes.

Áries – Terá oportunidade de iniciar novos projetos. Sua mente esta mais ativa e você tem tudo para se aproximar de sócios ou pessoas interessadas nos seus negócios. Vênus, segura seu amor. C. 239 M. 5811

Touro – Use e abuse de sua criatividade. Você esta livre do alerta e deve agilizar seus negócios. Excelente para viagens, compras, visitas e sair da rotina. Amor com muitas exigências. Saúde perfeita. C. 192 M. 9035

Gêmeos – Você passa o dia no alerta, e o ideal é buscar a tranquilidade no lar. Adie viagens, compras e início de novos trabalhos. Se puder evite bebidas e os alimentos gelados. Cuidado com invejosos. C. 501 M. 1386

Câncer – Dia especial no lar, todos estarão receptivos às suas ideias. Ótimo período para resolver assuntos financeiros e até esperar novidades no trabalho. Seu amor precisa de mais atenção. C. 867 M. 7542

Leão – Fase que pode contar com apoio nos seus negócios e trabalho. A família esta tranquila e você esta mais fortalecido. No amor, a paixão fala mais alto, já que Vênus esta na sua 7ª casa astral. C. 950 M. 0763

Virgem – Excelente para viagens, compras e novos trabalhos, enfim é só aproveitar. Saia e resolva tudo o que esta pendente nos negócios ou contas. Novas amizades. Chances em jogos e loteria. C. 483 M. 6179

Libra – Terá que resolver problemas domésticos. A família esta precisando de atenção e companhia. Evite fazer novas contas, não abuse nos gastos. Forte intimidade no amor. C. 726 M. 2998

Escorpião – Os astros indicam que deve aproveitar para sair da rotina. Em alta o trabalho, negócios, viagens, compras e encontros profissionais. Libere seu espírito criativo. C. 875 M. 1407

Sagitário – O Sol distribui energia para você sair para negociar. Vida social esta superprotegida. Conte com boa entrada de dinheiro. Conheça novos amigos. Dê força para sua família. C. 314 M. 8620

Capricórnio – Organize novos trabalhos e os negócios. Você começa a se sentir melhor e consegue resolver a maior parte dos assuntos domésticos. Felicidades a mil. Tente em jogos e loteria. C. 943 M. 0254

Aquário – Ouça os conselhos da família e tenha paciência para resolver os problemas. Vênus, continua no seu signo e promete mais equilíbrio na vida afetiva. Não seja radical. C. 061 M. 4372

Peixes – Terá alguns problemas com a pessoa amada. Sonhe menos, aja mais e não espere por ninguém. Vênus, esta na sua 12ª casa astral. Espere até o dia 14 quando melhoram as coisas. C. 657 M. 3849