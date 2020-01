Queda de elevador em motel deixa três feridos em Cotia

O elevador de um motel caiu ontem (06), em Cotia, no interior de São Paulo, de uma altura de três metros e deixou três pessoas feridas. Segundo o boletim de ocorrência, um socorrista do Samu estava no local para atender uma mulher que estava desacordada em um dos quartos após cair no banheiro e bater a cabeça. Eles estavam com uma funcionária do motel no elevador, quando ele despencou.

O acidente aconteceu no Motel Sexto Sentido, que fica na Estrada da Roselândia, no Parque Mojolo, em Cotia.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de queda de elevador. Segundo os funcionários do estabelecimento, uma mulher de 40 anos havia caído no banheiro e batido a cabeça na parede, permanecendo desacordada. Eles acionaram o Samu, mas, durante o resgate, o elevador despencou.

Uma funcionária, de 41 anos, que ajudava no socorro, sofreu lesões graves e foi socorrida pelo helicóptero águia ao Hospital das Clínicas, onde fez uma cirurgia e permanece internada. O socorrista, de 46 anos, e a mulher foram levados ao Pronto-Socorro Central de Itapevi.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi requisitada perícia ao local e exame de corpo delito às vítimas. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e queda acidental.