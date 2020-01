Tony Ramos deixa hospital de cadeira de rodas após diagnóstico

O ator Tony Ramos deu entrada no Hospital Municipal Rodolpho Perisse, em Búzios, nesta segunda-feira (6), se queixando de fortes dores pelo corpo.

Algumas horas depois de dar entrada no hospital, o ator que estava em observação no setor de traumas, foi diagnosticado com gastroenterite, uma inflamação do trato gastrointestinal que afeta o estômago e o intestino delgado. "Ele já está sendo medicado e será liberado em breve", informou a assessoria da TV Globo.

Ao ir embora, Tony estava em uma cadeira de rodas e acompanhado da mulher, Lidiane Barbosa, com quem é casado desde 1969. Tony e Lidiane têm casa em um condomínio em Geribá, onde passaram o réveillon e foi confirmado que o ator chegou ao hospital com a pressão arterial a 21x12.

O mais recente trabalho de Tony na televisão foi na saudosa novela das 9 O Sétimo Guardião, quando viveu o vilão Olavo.

(Foto: Bebeto Karolla/ Folha de Búzios / Divulgação)



Com informações, Quem.