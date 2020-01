Ator morre cinco meses após se anunciar curado de câncer

O ator britânico Tom Long lutou durante sete anos contra um câncer. Ele mostrou, em sua conta no Instagram, a intensa batalha contra a doença, da qual foi declarado curado há cerca de cinco meses.

No entanto, Long faleceu ontem, vítima de uma encefalite, que segundo as informações disponibilizadas pelo The Guardian, não teve qualquer relação com o mieloma múltiplo que acometeu o ator tratou nos últimos anos.

Ele deixou dois filhos adolescente e a esposa, que confirmou a morte para o jornal britânico durante o fim de semana, além de ter publicado um texto no Instagram do marido falando sobre a situação, que pegou a todos de surpresa.





"É com profunda emoção que anuncio a morte do meu lindo marido guerreiro, Tom. Estamos arrasados por perder um homem tão amoroso e divinamente belo de nossas vidas. Todos os dias, ele foi nossa inspiração e nossa base. Ele agora está liberto das amarras de um corpo que deixou de funcionar. No fim, a encefalite o afastou desta vida terrena, pois sua missão aqui estava completa. Ele permanece livre do câncer. Ele será para sempre nosso professor, guia e amor verdadeiro. Nós te amamos para sempre, Tommy", diz o texto publicado nas redes sociais do ator e escrito por sua esposa, Rebecca Fleming.

Tom fez boa parte de sua carreira na Austrália, apesar de ser americano. Ele fez parte do elenco de Duas Mãos, filme de 1999 que revelou ao mundo o talento de Heath Ledger. Nos últimos anos, Long publicou em seu Instagram os detalhes de seu tratamento e posterior recuperação. Em julho de 2019, por exemplo, ele postou uma foto de frente ao hospital onde fez seu tratamento. De braços abertos, ele celebrou a cura.



No Twitter, o ator Sam Neill, conhecido por seu papel em Jurassic Park e amigo pessoal de Tom, deixou sua mensagem de despedida. "Ele era um cara muito doce e um ator bom e divertido. Foi um grande prazer ter trabalhado com ele", afirmou o veterano.



Via, Banda B.