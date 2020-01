Após sofrer acidente, Mariana Xavier passa por cirurgia de emergência

Mariana Xavier precisou passar por uma cirurgia de emergência após sofrer um acidente, nesta última segunda-feira (6). A atriz estava com a estreia de seu primeiro monólogo Antes do Ano que Vem marcada para o dia 10 de janeiro, mas teve que adiar pois precisará ficar 30 dias sem pisar no chão.

"Praga de Dona Hermínia é fogo! Rs. Só que não foi Aruã que se quebrou na selva, fui eu! Passado o susto e com informações mais claras em mãos, já posso dar notícias pra vocês", começou Mariana.

"O sorriso da foto esconde muitas lágrimas que ainda estão vez ou outra rolando pelo meu rosto: de medo, de alívio, de tristeza, de preocupação, de frustração, de gratidão, de culpa, tudo misturado!!! Em contagem regressiva pra estreia do meu primeiro monólogo, que aconteceria na próxima sexta, um acidente besta me obrigou a recalcular a rota. Num momento de felicidade plena, cheia de motivos pra agradecer e comemorar, pulando na chuva feito criança, escorreguei feio na grama e acabou-se a brincadeira."

Mariana conta que levada ao hospital descobriu que precisaria fazer uma cirurgia de emergência.

"Depois da força-tarefa pra me levar até o hospital em Friburgo, o veredito: lesão no ligamento do tornozelo, fratura de fíbula, cirurgia de emergência, dois parafusos, e agora, pra começar a recuperação, 30 dias sem pisar. E só não foi pior porque os músculos dessas pernocas dançantes seguraram muito do impacto!"

Por fim, a artista desabafou sobre as inconstâncias da vida e acontecimentos inesperados.

"Acredito que situações parecidas já tenham ocorrido com muitos de vocês: quando a gente menos espera, quando a gente acha que tem tudo sob controle, o Universo dá um jeito de mostrar quão pequeno e frágil a gente é! E quanto a gente ainda tem pra aprender sobre a vida! Por mais difícil que seja entender, aceitar e administrar imprevistos assim, quero conseguir continuar trocando o POR QUÊ? pelo PRA QUÊ? e absorver dessa experiência o melhor que ela tiver pra me oferecer. Aprender a pedir e aceitar ajuda talvez seja a primeira das lições. Não tá fácil, mas já estou recebendo uma enxurrada de cuidado e amor!", declarou Mariana, agradecendo na sequência o apoio de todos.

