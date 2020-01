Batida entre carro e caminhonete deixa dois mortos e quatro feridos no Paraná

Um acidente entre um caminhonete e um carro deixou duas pessoas mortas e quatro feridas na PR-340, em Jardim Olinda, Noroeste do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira, entre Itaguajé a Paranapoema.



Segundo a PRE, os dois veículos vinham em sentido contrário e o carro bateu na lateral da caminhonete. Dois passageiros do carro, de 67 e 68 anos, morreram no local. Já o condutor foi socorrido com ferimentos graves a um hospital de Maringá.