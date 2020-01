Rod Stewart é preso nos EUA após agredir segurança

O cantor britânico Rod Stewart, 74, e seu filho, Sean Stewart, foram presos na Flórida, nos Estados Unidos, depois de tentarem invadir uma festa particular em hotel. Segundo relatório policial, a câmera do estabelecimento teria gravado os dois atacando um segurança com empurrão e soco no peito. Rod e Sean Stewart foram indiciados e devem prestar esclarecimentos no início de fevereiro.

O evento ocorreu em um resort em Palm Beach. Segundo o jornal britânico The Guardian, os dois teriam tentado invadir uma festa de Ano Novo na área infantil do hotel. O incidente teria começada quando algumas crianças que estavam com a celebridade dos anos 70 foram barradas de participar do evento.

Segundo relatório da polícia, o cantor pediu desculpas e disse que abordou funcionários do hotel para solicitar que as crianças do grupo pudessem acessar a festa, mas um segurança teria se aproximado e seu comportamento teria deixado a família “agitada”. Já o segurança em questão, Jesse Dixon, disse que Stewart e sua família começaram a ficar exaltados e “fizeram uma cena” quando foram solicitados a se retirar.

