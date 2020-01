Homem levanta da cadeira de rodas e rouba whisky em supermercado de Foz do Iguaçu

Um homem foi filmado levantando da cadeira de rodas e furtando um whisky escocês em um supermercado, em Foz do Iguaçu, segundo a gerência do estabelecimento.

As imagens da câmera de monitoramento mostram quando o suspeito entrou no supermercado e foi até o corredor de bebidas. Após olhar para os lados, ele levantou e pegou o produto da prateleira. Veja o vídeo acima.

A câmera ainda registrou o suspeito colocando o whisky, de R$ 60, dentro da calça e cobrindo com a camiseta. Em seguida, o homem pegou um vinho e foi para o caixa, mas desistiu da compra.

O furto ocorreu no sábado (4), e a gerente informou que registrará o boletim de ocorrência nesta segunda-feira (6).

De acordo com a gerente, as imagens foram conferidas após os funcionários desconfiarem do comportamento do suspeito. Ela ainda informou que o supermercado aumentará a segurança da loja.

Com informações G1 Paraná