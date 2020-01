Jogador de futsal de 19 anos morre após sofrer infarto, em Ponta Grossa

Um jogador de futsal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, morreu após sofrer um infarto neste domingo (5). Luis Fernando dos Santos tinha 19 anos e era atleta do Santa Mônica Futsal.

Segundo familiares, o jovem estava na casa da mãe dele quando começou a sentir falta de ar. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamada.

Os socorristas tentaram reanimar o atleta, mas ele não resistiu e morreu. De acordo com a família, Luis Fernando jogava no Santa Mônica há sete anos.

O corpo do jovem está sendo velado nesta segunda-feira (6) em uma igreja do Núcleo Santa Mônica, no bairro Jardim Carvalho. O sepultamento será feito no Cemitério Parque Campos Gerais às 15h desta segunda. A equipe do Santa Mônica lamentou a morte de Luis Fernando.

Com informações G1 Paraná