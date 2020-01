Família é espancada por usar camisa do Coritiba

Uma família que jogava voleibol, em Curitiba, foi espancada porque uma das pessoas usava uma camisa do Coritiba. O caso aconteceu na tarde deste domingo e terminou com três suspeitos presos e dois adolescentes apreendidos pela Polícia Militar.

“Estávamos jogando vôlei, com crianças, mulheres e tudo mais e eu com a camisa do Coxa. Pediram para eu tirar a camisa, espancaram meu irmão que teve o joelho quebrado. Eram de uma torcida organizada do Athletico”, descreveu um dos jovens que foi agredido pelos ‘torcedores’.

Uma jovem que também foi agredida disse que foram momentos de terror. “Fizeram meu irmão tirar e levaram a camisa que ele tinha sido presenteado há poucos meses. Eu fiquei sem entender porque fizeram tudo isso. Foi horrível, por um motivo ridículo. Tem coisas que não dá para entender”, afirmou.

Suspeitos presos

O capitão Ronaldo Goulart, da PM, confirmou que a ação foi truculenta. “Eles brincavam na praça quando passaram dez torcedores do Athletico e começaram a agredir o rapaz com a camisa do Coritiba. Os familiares tentaram impedir e vários outros foram agredidos. Fizemos buscas e cinco envolvidos foram encaminhados à Polícia Civil”, descreveu.

Goulart lamentou este tipo de atitude por parte dos agressores. “É preocupante este tipo de comportamento. Parece uma disposição de fazer uma maldade. Uma ação criminosa de causar até a morte da outra pessoa. Eles precisam ser tratados com base no crime que praticam”, concluiu.

Os envolvidos foram autuados por lesão corporal grave e ficam à disposição da Justiça.