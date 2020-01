Assaltante apanha da vítima e registra boletim de ocorrência por agressão

Um suspeito de assalto registrou um boletim de ocorrência contra a vítima de roubo, pois teria sido agredido pelo morador. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (2) no município de Umuarama. De acordo com a Polícia Militar (PM), o assaltante acabou sendo agredido ao invadir a casa da vítima.

No início da noite, a Polícia Militar foi chamada pelo morador para atender a uma ocorrência de roubo. Ao chegar ao local, o homem teria dito que flagrou dois suspeitos tentando pular o muro de sua casa, possivelmente para cometer um assalto. A PM fez buscas na região, mas não conseguiu localizá-los.

Cerca de duas horas mais tarde, o morador da casa e um dos suspeitos se encontraram por acaso no Pronto Atendimento Municipal da cidade. Ao reconhecer o suposto assaltante, o morador chamou a polícia novamente.

"Chegando lá, ele [o suposto assaltante] disse primeiro que tinha caído de uma motocicleta, por isso ele teria ido procurar auxílio médico, e o solicitante teria ido lá porque teria machucado a mão. Mas depois, diante do fato, ele disse que reconheceu o autor dessa possível tentativa de roubo, ou algum outro crime que não foi consumado", explicou o aspirante da Polícia Militar Guilherme Schnaider, que atendeu à ocorrência.

"Encaminhamos as partes para a delegacia, e chegando lá, esse primeiro autor disse que o outro cidadão, que seria a vítima do primeiro crime, teria agredido ele. Acredito eu, que o outro cidadão deve ter ficado nervoso e queira ter tentado fazer justiça e bateu no cara lá. E daí esse possível autor do crime de roubo disse que ele teria apanhado e que, no entendimento dele, seria uma possível tentativa de homicídio", disse Schnaider.

Ao final da discussão no Pronto Atendimento, ambos foram encaminhados para a delegacia e passaram pelo Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito. "Um registrou um boletim pela tentativa de roubo e o outro pela agressão. Ficou uma ocorrência bem confusa", finaliza Schnaider.

O outro suspeito da tentativa de assalto ainda não foi localizado. O caso foi registrado na 7ª Divisão de Polícia de Umuarama. No entanto, a delegacia está em recesso e só voltará às atividades normais a partir da semana que vem.

"A PM apresentou um furto, mas não houve um fechamento do B.O. Eles assinaram um termo de compromisso para comparecem agora no começo da semana na delegacia, para cada um explicar a sua versão", explicou o investigador da 7ª Subdivisão Policial de Umuarama, Wilfredo Ally.

