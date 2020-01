Parque Nacional do Iguaçu bate recorde de visitantes em 2019

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, maior atrativo turístico do Paraná, recebeu 2.020.358 turistas em 2019. É o recorde de visitações na unidade de conservação e a primeira vez da história em que as catracas giraram mais de dois milhões de vezes. O aumento de turistas brasileiros e estrangeiros foi de cerca de 6,6% em relação a 2018, quando o parque atingiu a marca de 1.895.501 pessoas.

Os brasileiros lideraram o ranking com mais da metade das visitas, 1.073.814 (53%), oriundos principalmente de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Turistas de mais de 177 países passaram pelo local, com predominância de argentinos, paraguaios, norte-americanos, franceses, espanhóis, alemães, ingleses, peruanos, chineses e italianos.

A área de conservação natural é o principal atrativo turístico do Estado e um dos principais do País ao lado do Cristo Redentor (Parque Nacional da Tijuca), no Rio de Janeiro. Também é considerada uma das Sete Maravilhas Naturais do mundo. O lado brasileiro recebeu mais visitantes que o argentino – 1.635.237 turistas em 2019.

“O resultado foi excepcional, e a tendência é de crescimento em 2020”, segundo o presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl. A parceria entre o Governo do Estado (projetado pelas secretarias de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Infraestrutura e Logística e Comunicação Social e Cultura), a concessionária Cataratas do Iguaçu S.A., o governo federal, a Itaipu Binacional e a prefeitura municipal prevê o dobro desses números em uma década.

“Em 2019 demos o grande passo da ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Em 2020 já começam as obras. Isso vai possibilitar novas rotas internacionais, dar mais visibilidade para a cidade”, explica João Jacob Mehl. “Nós também realizamos 20 feiras e participamos de mais de 40 convenções e seminários com intuito de promover não apenas as atrações de Foz do Iguaçu, mas todo o Estado, no ano passado. Esse trabalho ajudou a motivar as visitações no Parque Nacional do Iguaçu”.

As atividades relacionadas ao Parque Nacional do Iguaçu são fundamentais para a cidade – quase 30% da economia da cidade estão relacionados à visitação, que responde por mil empregos diretos e cerca de 15 mil indiretos.

INFRAESTRUTURA – O Governo do Estado, a Itaipu Binacional e o governo federal vão executar, nos próximos meses, a ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, para permitir mais pousos e decolagens mesmo antes da concessão para a iniciativa privada, que também ocorrerá em 2020). De acordo com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, mais de 2,4 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram na cidade em 2019.

O Estado também planeja a duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469) para melhorar o fluxo de turistas até o Parque Nacional do Iguaçu.

RECORDES – Foz do Iguaçu também registrou recorde de visitação no Marco das 3 Fronteiras e na Itaipu Binacional em 2019. As atividades turísticas são propulsoras da economia da cidade, e correspondem a mais de 50% da arrecadação municipal.

Cerca de 450 mil pessoas de 132 nacionalidades visitaram o Marco das 3 Fronteiras. O movimento de 2019 foi 11% maior que a visitação do mesmo período do ano anterior, quando o atrativo recebeu 407.831 pessoas. No ranking de nacionalidades dos países que mais visitam o Marco das 3 Fronteiras, depois dos brasileiros (maioria), vêm argentinos, paraguaios, peruanos, chineses, norte-americanos, chilenos, colombianos, franceses e uruguaios.

Já a Itaipu Binacional recebeu 1.028.225 turistas em 2019, crescimento de 0,4% em relação a 2018 (1.024.549) e maior resultado de sua história. Proporcionalmente, o mês com melhor desempenho para o turismo de Itaipu foi junho de 2019, com salto de 33,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O mês com maior visitação foi janeiro, com 128.840 turistas. Desde 1976, quando foi aberta para visitação, a Itaipu já recebeu quase 24 milhões de turistas em ambas as margens.

Histórico da visitação ao Parque Nacional do Iguaçu

2019: 2.020.358

2018: 1.895.501

2017: 1.788.922

2016: 1.560.792

2015: 1.642.093

2014: 1.550.607

2013: 1.518.876

2012: 1.535.382

2011: 1.394.187

2010: 1.265.765

2009: 1.070.072

2008: 1.154.046

2007: 1.055.433

2006: 954.039

2005: 1.084.239

2004: 980.937

2003: 764.709

2002: 645.832

2001: 735.775

2000: 767.157

1999: 772.287

Origem dos turistas no Parque Nacional do Iguaçu por País em 2019

Brasil: 1.073.814

Argentina: 436.369

Paraguai: 63.046

Estados Unidos: 49.109

França: 39.490

Espanha: 32.039

Alemanha: 29.289

Inglaterra: 24.002

Peru: 21.649

China: 19.719

Itália: 18.526

Outros Países: 17.219

Uruguai: 16.968

Coreia do Sul: 16.918

Colômbia: 14.483

Chile: 13.350

Japão: 12.557

México: 11.052

Austrália: 11.037

Israel: 10.312

Bolívia: 7.302

Holanda (Países Baixos): 7.006

Canadá: 6.363

Suíça: 6.072

Equador: 5.729

Rússia: 5.555

Polônia: 4.130

Bélgica: 3.516

Portugal: 2.874

Índia: 2.460

Venezuela: 2.356

Dinamarca: 2.264

Áustria: 2.136

Nova Zelândia: 2.061

Irlanda: 1.963

Costa Rica: 1.826

Romênia: 1.670

África do Sul: 1.439

Turquia: 1.435

República Tcheca: 1.358

Suécia: 1.316

Noruega: 1.045

Ucrânia: 1.035

Origem dos turistas no Parque Nacional do Iguaçu por Estado brasileiros em 2019

São Paulo: 402.205

Paraná: 314.859

Santa Catarina: 66.897

Rio de Janeiro: 60.234

Rio Grande do Sul: 50.135

Minas Gerais: 36.710

Bahia: 15.022

Pernambuco: 13.385

Mato Grosso do Sul: 12.749

Ceará: 11.978

Goiás: 10.933

Espírito Santo: 9.981

Distrito Federal: 9.682

Rio Grande do Norte: 9.001

Acre: 7.929

Mato Grosso: 7.536

Paraíba: 5.668

Pará: 5.360

Rondônia: 4.000

Alagoas: 3.669

Maranhão: 3.581

Sergipe: 3.176

Amazonas: 3.101

Piauí: 2.285

Tocantins: 1.759

Roraima: 1.004

Amapá: 975