Carretas do Conhecimento chegam ao bairro CIC e mais sete cidades

O ano de 2020 começa com os cursos das Carretas do Conhecimento percorrendo novos municípios. Nesta segunda-feira (06), as unidades móveis iniciam as aulas de qualificação profissional em Astorga (curso de Confecção), Sertanópolis (Confecção), Mariópolis (Instalações Elétricas); Pontal do Paraná (Mecânica Automotiva); Ampére (Mecânica Básica); Campina Grande do Sul (Panificação) e Santa Terezinha do Itaipu (Refrigeração).

Curitiba também está recebendo mais um curso, agora de Manutenção de Motocicletas. A aula inaugural foi realizada nesta segunda-feira (06), no bairro da CIC. São três turmas com 54 alunos nos períodos da manhã, tarde e noite. A unidade móvel está instalada na Paróquia Santa Edwiges, na Rua Ulisses Aurélio Visinoni, 550, CIC.

AMPLIAÇÃO - O secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, reforçou a intenção do Governo do Estado de ampliar o projeto em 2020. “Conversamos ao final do ano passado com a equipe da Federação das Indústrias do Paraná e da Volkswagen do Brasil, que são parceiros, sobre a ampliação Projeto Carretas do Conhecimento para este ano. Este projeto é uma parceria de sucesso, que busca melhorar a vida das pessoas através da qualificação profissional. Queremos neste ano dobrar o número de pessoas capacitadas para geração de renda, disponibilizando essa oportunidade para mais municípios”, disse Leprevost.

CAPACITAÇÃO - As carretas já capacitaram até o momento aproximadamente 1.377 mil alunos com oito unidades móveis em todas as regiões do estado. Cada Unidade Móvel oferece um curso e permanece por um mês no município. Nesta primeira fase, 2.500 paranaenses serão capacitados.