Saulo Poncio é criticado pelo pai após rumores de traição: 'Mau comportamento'

O cantor Saulo Poncio está no centro de uma nova polêmica de traição, após ser visto deixando uma boate com uma jovem em Búzios, no Rio de Janeiro. O marido da influencer Gabi Brandt veio a público nas redes sociais se posicionar.

Entretanto, o pai do artista, Márcio Poncio, pareceu não estar de acordo com a posição do filho, como indicou em post no Instagram Stories. "Acaba que como somos uma família, o que acontece com um, todos aqui em casa sentimos muito. Sendo assim só posso pedir milhões, bilhões de desculpas a todos pelo mau comportamento do meu filho Saulo. Acho que ele passou de todos os limites. Tudo o que foi mostrado já nos basta para concluir o ser humano fraco, pequeno e desprezível que ele está sendo no momento", afirmou sobre o herdeiro, casado desde fevereiro de 2019 com a influenciadora.

O pastor e empresário, assegurou, entretanto, que segue na expectativa de que o filho mude. "Como pai, nunca, jamais poderei virar as costas, enquanto houver vida nele, terei esperanças. Seguiremos em frente batalhando cada dia crendo que a guerra só se decidirá no final. Continuem orando por todos nós e nunca, jamais, desistam da família de vocês, pelo contrário, lutem por ela", finalizou Márcio.



Horas antes do pai se manifestar na web, Saulo gravou um novo vídeo em que fez piada sobre os comentários de que a mulher aceitaria a traição por conta dos presentes grifados. "Vocês acham que ela precisa de bolsa da Gucci para se manter em um relacionamento que está se sentindo completamente infeliz?", questionou o artista.



Via, MSN.