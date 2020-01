Trans que estava desaparecida é encontrada morta, no PR

O corpo encontrado no Rio Barigui na tarde deste domingo, no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, é da transexual Andrey Henrique (Andressa). A informação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal de Curitiba nas últimas horas.

Andrey passou a Festa da Virada no Parque Barigui e desde então não foi mais vista. Ela chegou a postar ‘to beba’ (estou bêbada) por volta das 22h30 do dia 31, pouco antes da virada do ano. A trans tinha um grande número de seguidores nas redes sociais.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso, que inicialmente pode ter sido uma morte acidental.

