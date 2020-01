Menina de 13 anos grávida do próprio pai morre durante parto

Uma garota de apenas 13 anos, que estava grávida não resistiu ao parto e morreu. Lauana Ketlen, vivia em Coari no Amazonas, e engravidou após ter sido estuprada pelo própria pai, que foi preso.

Segundo as investigações, os abusos ocorrem desde quando Luana tinha apenas nove anos. A garota faleceu no dia 11 de dezembro do ano passado.

Os familiares não suspeitavam dos abusos, ela não havia denunciado o próprio pai porque estava sendo ameaçada de morte. A gravidez foi descoberta após a mãe ter notado mudanças no corpo da filha. Ao levá-la ao médico descobriu-se que ela estava no quinto mês de gestação.

Após a descoberta da gestação, criança acabou revelando que havia sido abusada pelo próprio pai. A mãe de Luana se recusou a acreditar na própria filha.

O pai fugiu quando a criança confessou que havia sofrido os abusos, mas ele foi capturado algum tempo depois. Tome Faba, de 36 anos está preso.

Aos sete meses de gestação, Luana começou a sentir fortes dores. Ela deu entrada no Hospital Regional de Coari no dia 9 de dezembro. O médico diagnosticou que Luana estava com uma anemia profunda e sugeriu que uma cesárea de emergência fosse realizada.

Pouco após o parto, Luana continuou passando mal e os médicos descobriram que ela estava com uma cirrose hepática, derrame pleural (água nos pulmões) e pressão muito baixa.

Os médicos tentaram transferi-la para Manaus para que tivesse maiores cuidados, mas ela não resistiu e faleceu no aeroporto. O bebê prematuro segue internado no Hospital Regional de Coari e está se recuperando.