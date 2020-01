Oração e simpatias para o Dia de Reis

As festas de fim de ano acabaram, mas para quem é supersticioso, ainda dá tempo de fazer uma simpatia para atrair boas vibrações a 2020. O Dia dos Reis Magos é comemorado em 6 de janeiro. A data também é tida como o prazo final para guardar a árvore e os enfeites natalinos. Os supersticiosos também aproveitam a data para rezar e realizar simpatias de prosperidade.

Simpatia para limpar e proteger a casa

No dia 06 de janeiro, mantenha três dentes de alho descascados dentro de um copo com água no ambiente principal de sua casa ou atrás da porta da sala. Quando a água ficar turva, jogue-a em água corrente e mantenha o mesmo alho, enquanto ele estiver branquinho. Vale repetir a simpatia ao longo de todo o ano.

Simpatia para proteger a casa

No dia 06 de janeiro, faça um saco de linho branco com 7 cm de largura e 12 cm de altura. Na borda, coloque uma bonita fita de cetim amarela. Encha este saco com lentilha crua, arroz cru, 16 moedas e um pequeno ímã. Em seguida, leve a borda do saco até a sua boca e faça os pedidos ali dentro; feche o saco dando dois nós com a fita amarela e deixe em um lugar alto, na entrada da casa. Tanto faz deixar à vista ou esconder.

Simpatia de Reis para ter dinheiro

Esta simpatia dos Reis Magos é para ter dinheiro o ano todo. Primeiro, coloque uma romã dentro de um saquinho de pano de cor vermelha e ofereça aos três Reis Magos. Depois, coloque-o atrás da porta da sala. Esta simpatia deve ser feita somente no dia dos Reis Magos, dia 06 de janeiro.

Simpatia de Reis - romã poderosa

Pegue uma romã e retire nove sementes pedindo aos três Reis Magos, Baltasar, Belchior e Gaspar, que nesse ano que se inicia você tenha muita saúde, amor, paz e dinheiro. Depois pegue três das nove sementes e guarde na carteira para que nunca lhe falte dinheiro. As outras três você engole. E as últimas três que sobraram você joga pra trás fazendo o pedido que desejar.

Simpatia de Reis – romã na carteira

No dia Dia de Reis, coloque três caroços de romã dentro da carteira para ter dinheiro durante o novo ano.

Simpatia brinde aos Reis

Abra uma garrafa de espumante e encha a sua taça. Pegue um papel celofane ou simplesmente um papel dourado e corte em um quadrado que pode ser bem pequenininho (5 cm por 5 cm) e deixe em cima da mesa perto de você.

Oração aos Reis Magos

Ó amabilíssimos Santos Reis, Baltazar, Melquior e Gaspar! Fostes vós avisados pelos Anjos do Senhor sobre a vinda ao mundo de Jesus, o salvador, e guiados até o presépio de Belém de Judá, pela divina estrela do céu.

Ó amáveis Santos Reis, fostes vós os primeiros a terem a ventura de adorar, amar e beijar a Jesus menino, e oferecer-lhe a vossa devoção e fé, incenso, ouro e mirra. Queremos, em nossa fraqueza, imitar-vos, seguindo a estrela da verdade.

E descobrindo a menino Jesus, para adorá-lo. Não podemos oferecer-lhe ouro, incenso e mirra, como fizestes. Mas queremos oferecer-lhe o nosso coração contrito e cheio de fé católica. Queremos oferecer-lhe a nossa vida, buscando vivermos unidos à sua Igreja. Esperamos alcançar de vós a intercessão para receber de Deus a graça que tanto necessitamos.

(Fazer o pedido em silêncio).

Esperamos, igualmente, alcançarmos a graça de sermos verdadeiros cristãos. Ó bondosos Santos Reis, ajudai-nos, amparai-nos, protegei-nos e iluminai-nos.

Derramai vossas bênçãos sobre nossas humildes famílias, colocando-nos debaixo de vossa proteção, da Virgem Maria, a Senhora da Glória, e São José. Nosso senhor Jesus Cristo, o menino do presépio, seja sempre adorado e seguido por todos. Amém!

