Confira seu horóscopo para esta segunda-feira

O capricorniano ama tanto o seu trabalho que dificilmente quer se separar dele para um fim de semana prolongado ou para umas férias bem merecidas. Justamente por essa razão se recomenda que tire pelo menos sua mente de seu trabalho com freqüência. Sendo um apreciador da solidão, é bem provável que prefira viajar sozinho ou evitar aglomerados de pessoas em suas férias.

Quem nasceu hoje

Terá melhor desempenho em trabalhos estáveis, pois gosta de tudo no seu devido lugar. Não se intimida diante dos obstáculos. É muito franco, e por isso terá o respeito das pessoas à sua volta. É inteligente, atraente e com forte personalidade.

Alerta

Os geminianos começam a semana alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Controle o humor para não deixar o ambiente de trabalho tenso. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Viagens desfavorecidas.

Áries – Você começa o ano com empolgação referente às suas finanças, já que o trabalho esta em fase de equilíbrio. Astral de segurança no lar. Acredite no seu charme e expresse seus desejos no amor. C. 243 M. 8404

Touro – Dia especial, a Lua já esta no seu signo e você terá todas as oportunidades para organizar o trabalho e vida familiar. Fase de passeios, férias e até início de negócios. Não seja impulsivo no amor. C. 762 M. 2839

Gêmeos – Você passa o dia no alerta. Afaste-se de pessoas negativas e não saia da rotina. Desfavorável para viagens, compras e acertos no trabalho. Espere a Lua entrar no seu signo. Amor com ciúmes. C. 619 M. 0578

Câncer – Terá bons motivos para se sentir bem com o trabalho. Novas oportunidades que virão de amigos ou sócios. Áries e Capricórnio poderão colaborar. Compromisso sério no setor afetivo. C. 536 M. 4397

Leão – O clima no trabalho é calmo. Boas condições financeiras de saldar suas contas. Vênus, realça sua aparência e o amor esta em fase de paixão. Cuide da saúde, evite bebidas alcoólicas. C. 827 M. 5663

Virgem – Você passa por um dos melhores períodos do ano. Boa hora para renovar contatos de negócios. Positivo para viagens e até início de trabalho. Esperanças renovadas no amor. C. 485 M. 9150

Libra – O dia traz novidades no relacionamento familiar. Colabore com Gêmeos e Câncer. Sucesso em atividades ligadas à alimentação, jóias e tudo que se refere a tratamento estético. C. 870 M. 2946

Escorpião – Com Marte, na sua 2ª casa você tem a possibilidade de promover mudanças no trabalho. Vá em frente com o que você quer em termos profissionais. Conte com Touro e Sagitário. Amor em paz. C. 106 M. 722

Sagitário – A influência de Marte no seu signo faz você ficar ativo e tem chances de viagens e encontros profissionais. Não terá nenhum problema com a pessoa amada. Deve evitar as frituras. C. 312 M. 1674

Capricórnio – O Sol esta no seu signo além de Mercúrio e Júpiter que mandam mais energia para os negócios e também os ligados à família. Sintonia com seu parceiro. Melhora na saúde. C. 431 M. 6710

Aquário – Você esta no inferno astral. Evite medir forças com familiares. Mas, Vênus esta no seu signo suavizando a vida afetiva e financeira. Continue cuidando da saúde. C. 056 M. 5891

Peixes – Tenha calma em realizar novos negócios ou mudanças no trabalho. Cuide da vida profissional e não saia para compras ou viagens. O amor esta bem complicado. Não discuta com Gêmeos. C. 994 M. 3082