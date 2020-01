Lady Gaga revela ter dores intensas e trauma desenvolvido após ter sido estuprada

Em entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, Lady Gaga revelou ter desenvolvido estresse pós-traumático por ter sido estuprada aos 19 anos. A cantora, que atualmente tem 33 anos, explicou que não procurou acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para lidar com o abuso.

O estupro, segundo a cantora e atriz, teria sido cometido por alguém conhecido. “Fui estuprada repetidamente quando tinha 19 anos de idade. Eu desenvolvi estresse pós-traumático como resultado desses estupros e por não ter lidado com o trauma”, contou Gaga.



A cantora revelou que, após ficar famosa, a rotina intensa a fez não ter que lidar com o tema.

“De repente, eu me tornei uma estrela e estava viajando o mundo. Ia de um quarto de hotel para uma limusine, e da limusine para o palco. Eu nunca lidei com o trauma, e de repente comecei a sentir uma dor intensa e inacreditável que se espalhava por todo o meu corpo, e que se parecia muito com o que senti quando fui estuprada”, explicou Lady Gaga.

Lady Gaga sofre de fibromialgia – uma síndrome que se manifesta por meio de dores musculares em todo o corpo. A vencedora do Oscar acredita que a doença tem relação com o trauma.

“Eu descobri que a fibromialgia pode ser tratada com terapia para saúde mental. Saúde mental é uma condição médica e deveria ser tratada como uma condição médica. Não é algo que devemos ignorar”, explicou.

Gaga e Oprah ainda conversaram um novo álbum da cantora. “Nós estamos aqui conversando sobre autocuidado, mas eu ainda vou fazer música, não se preocupem”, respondeu a cantora.

Via, Metrópoles.