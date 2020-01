Um homem foi vítima de esfaqueamento no domingo (5) pela própria esposa no Paraná. Segundo a Polícia Militar (PM), o motivo foi um bolinho de carne.

A ocorrência foi no bairro Portal do Paraná, em Capitão Leônidas Marques. A vítima teve ferimento na altura do tórax e foi levado para o hospital.

Posteriormente, os policiais encaminharam vítima e autora para a delegacia para as medidas cabíveis.