Filha de Silvio Santos vai assumir a presidência do SBT

O executivo Guilherme Stoliar deve deixar a presidência do SBT após 9 anos de trabalho. A saída do empresário ocorrererá em 20 de março, e, segundo a colunista Fábia Oliveira, a substituta será uma das filhas de Silvio Santos, a Renata Abravanel.

A filha caçula seis de Silvio Santos, de 34 anos, deve assumir o cargo assim que voltar de licença-maternidade. Desta forma, Renata torna-se a executiva mais poderosa do SBT.

Segundo o site Notícias da TV, Renata vem sendo preparada para o comando da holding desde 2010, logo após o sobrinho e homem de confiança de Silvio assumir a cadeira, quando veio a tona um dos maiores escândalos financeiros do país, com o rombo milionário do Banco Panamericano.



Renata Abravanel deve reger um conglomerado que atua em diversos ramos, como mídia, títulos de capitalização, hotelaria, empreendimentos imobiliários e estéticos.

A filha de Silvio Santos estudou Administração de Empresas na Liberty University, na Virgínia (EUA), entre 2004 e 2007. Na volta, em 2008, foi trainee em várias áreas do SBT, até assumir a gestão e transformar o setor de novas mídias em uma fonte de receitas.

Guilherme Stoliar, construiu toda a carreira profissional com Silvio.

Via, Metrópoles.