Alexandre Frota ironiza conteúdo adulto de filho: "Vou ver se ficou bom"

O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) reagiu hoje à informação de que seu filho Mayã tem um perfil em uma rede social que permite conteúdo para maiores de 18 anos. Em sua conta oficial no Twitter, Frota ironizou a notícia e o jovem, com quem tem uma relação conturbada.

De acordo com o deputado, Mayã achava um "absurdo" ser filho de um ex-ator pornô. O político ainda prometeu ver os vídeos para ver "se ficou bom".

"Filho de Frota vira ator pornô na Bélgica. Engraçado que até janeiro passado ele reclamava e criticava. Achava um absurdo ser filho de ex-ator pornô. Agora sou eu que sou pai de um ator pornô. O mundo dá voltas. Ainda não assisti, mas vou ver se ficou bom", disse Frota.



Mayã Frota criou um perfil na rede social OnlyFans, que libera compartilhamento de conteúdo para maiores de 18 anos. A plataforma permite que o usuário poste fotos e vídeos de nu frontal, por exemplo. Para ter acesso às imagens, uma pessoa precisa pagar um valor mensal por meio de planos de assinatura. Parte do valor fica com o OnlyFans e outra porcentagem vai para o dono do perfil.

O jovem é filho de Alexandre Frota e Samantha Gondim.

Via, Uol.